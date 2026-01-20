A Qualiano, il traffico in Via Salomone è attualmente paralizzato. Per affrontare questa situazione, è stata avviata una petizione volta al ripristino del senso di marcia originale. L'iniziativa mira anche a promuovere un confronto costruttivo sul piano traffico della zona, al fine di migliorare la viabilità e ridurre i disagi per residenti e automobilisti.

Petizione per il ripristino del senso di marcia in Via Salomone a Qualiano e confronto sul piano traffico. Sicurezza e vivibilità al centro delle richieste. Il traffico a Qualiano è ormai fuori controllo. I cittadini denunciano di essere ostaggi delle proprie auto, costretti a lunghe attese anche per rientrare a casa o svolgere semplici commissioni. La modifica del senso di marcia di Via Salomone ha aggravato la congestione e creato un problema di sicurezza, trattandosi di un vialetto stretto e non idoneo a sostenere l’attuale carico veicolare. Nei giorni scorsi avevamo affrontato il problema sui social attraverso un post e il video, visti oltre 40mila volte e, a seguito del clamore suscitato, è scattata una petizione da parte del PD cittadino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, traffico paralizzato: scatta la petizione

Leggi anche: Schianto in autostrada, traffico paralizzato e paura: la situazione

Leggi anche: Maltempo shock in Italia, frana blocca la strada. Traffico paralizzato

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Qualiano, lotta alle prostituite sulla circumvallazione: scatta ordinanza con maximulte - Dopo l'ordinanza del 2024 del comune di Giugliano, arriva quella del sindaco di Qualiano Raffaele De ... ilmattino.it

Punto Il WebMagazine. . AMBULANZE BLOCCATE NEL TRAFFICO: UNA VERGOGNA A QUALIANO Ieri, due ambulanze sono rimaste intrappolate nel traffico di via Salomone, a Qualiano. Mezzi di soccorso fe - facebook.com facebook