Un gruppo di cittadini di Formigine ha avviato una petizione per opporsi alla riqualificazione di piazza Kennedy a Magreta, dove si prevede la demolizione dell’ospizio per realizzare una nuova piazza. L’associazione LiberaMente Cittadino esprime preoccupazione perché la nuova area non includerà spazi destinati ad abitazioni con finalità sociali. La questione ha suscitato il coinvolgimento diretto della comunità locale.

L’associazione LiberaMente Cittadino di Formigine segue con preoccupazione l’evolversi della vicenda che porterà alla perdita del cosiddetto ‘ospizio’ di piazza Kennedy a Magreta per realizzare la nuova piazza che, scrivono i membri dell’associazione, "non prevede abitazioni con finalità sociali". Qui sta il punto: nella dismissione di uno stabile con valenza sociale che farà posto a 25 alloggi destinati al libero mercato, fulcro di una riqualificazione che prevede anche la realizzazione di 4 spazi commerciali e 68 posti auto. "Non si mette in dubbio la necessità di realizzare una piazza e neppure si entra nel merito del progetto ma – spiega Claudio Botti, già presidente del consiglio di frazione di Magreta e oggi membro di LiberaMente Cittadino - con la rottamazione del vecchio edificio si rottama anche la sua funzione sociale ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riqualificazione di piazza Kennedy. Scatta la petizione dei cittadini

