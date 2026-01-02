Paura nella notte a fuoco un appartamento in via Turati | 72enne soccorsa tra le fiamme

Nella notte di venerdì 2 gennaio, un incendio ha interessato un appartamento in via Turati, nel quartiere Shangai. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Una donna di 72 anni è stata soccorsa e assistita a causa delle ferite riportate. L’incendio ha provocato momenti di paura, ma nessuna altra persona risulta coinvolta.

Paura nella notte nel quartiere Shangai dove intorno alle 3 di questo venerdì 2 gennaio sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere un incendio in un appartamento di via Turati. A dare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini che, svegliati dal forte odore di bruciato, hanno notato il.

