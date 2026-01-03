Tenta di forzare la porta di un magazzino per rubare denunciato

Gli agenti del commissariato Cornigliano hanno denunciato un uomo di 39 anni, albanese, per aver tentato di forzare la porta di un magazzino allo scopo di commettere un furto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito l’atto criminoso, contribuendo alla sicurezza della zona. La vicenda evidenzia l’importanza della vigilanza e del pronto intervento delle forze di polizia in situazioni di tentato reato.

Gli agenti del commissariato Cornigliano hanno denunciato un 39enne albanese per tentato furto aggravato.È successo verso le 21,40 di ieri, venerdì 2 gennaio: l'uomo è stato sorpreso da un addetto alla vigilanza di un cantiere mentre si aggirava nell'area senza averne titolo.Quando è arrivata la.

