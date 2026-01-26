Un uomo di 75 anni ha subito un infarto durante una discesa sulle piste di Piani di Bobbio, a Barzio. Soccorso tempestivamente, è stato trasferito in ospedale per le cure del caso. L’incidente sottolinea l’importanza di prestare attenzione alle condizioni di salute durante le attività sportive invernali.

Barzio (Lecco), 26 gennaio 2026 – Minuti di paura sulle sulle piste da sci della Valsassina. Nella tarda mattina di oggi, poco dopo mezzogiorno e mezzo, uno sciatore di 75 anni si è accasciato a terra durante una discesa sugli sci sulle piste dei Piani di Bobbio a Barzio. Ha accusato un infarto mentre sciava. Si tratta di un chirurgo in pensione. CARDINI LECCO = UN INTERVENTO DELL'ELISOCCORSO DEL 118 - ARCHIVIO I soccorsi. Il 75enne è stato subito soccorso dai soccorritori addetti al primo soccorso che gli hanno subito praticato le prime manovre rianimatorie salvavita. Poi, in pochi minuti, sono arrivati anche gli elisoccorritori dell'eliambulanza di Bergamo, atterrati direttamente sulle piste da sci. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ha un infarto mentre scia ai Piani di Bobbio: soccorso chirurgo

Approfondimenti su SicurezzaInvernale

Sabato 10 gennaio, ai Piani di Bobbio, quattro sciatori sono rimasti coinvolti in incidenti sulle piste, con due di essi che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Nella tarda mattinata di oggi, lunedì, si sono verificati interventi di soccorso sui Piani di Bobbio a causa di un malore di un escursionista.

Ultime notizie su SicurezzaInvernale

