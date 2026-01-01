anziano colto da malore a torre del greco salvato da tre agenti della municipale

A Torre del Greco, un anziano colto da malore nell’area mercatale è stato salvato da tre agenti della Municipale, formati attraverso un corso specifico. Prima dell’arrivo dell’ambulanza, hanno eseguito le manovre salvavita necessarie, contribuendo a garantire la sua incolumità. Questo intervento sottolinea l’importanza della preparazione del personale di pubblica sicurezza in situazioni di emergenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Anziano è colto da malore nell’area mercatale di Torre del Greco: prima dell’arrivo dell’ambulanza, a praticargli le necessarie manovre salvavita sono tre agenti di polizia municipale, appositamente formati attraverso un corso professionale. Se l’uomo, 75 anni, è riuscito ad essere trasportato ancora in vita prima all’ospedale Maresca e poi al Sant’Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico e dove è stato successivamente ricoverato sotto osservazione), lo deve anche alla prontezza degli uomini in forza al comando cittadino, intervenuti su segnalazione dei presenti mentre si trovavano per motivi professionali nella zona piazza Santa Croce, a poche decine di metri da dove si è verificato l’episodio (via Falanga). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

