WWE | Paul Heyman festeggia i 25 anni dal suo debutto

Paul Heyman ha celebrato i 25 anni dal suo primo debutto nella WWE, ricordando un traguardo importante della sua carriera. Il 2024 segna un quarto di secolo da quando ha iniziato a lavorare nel mondo del wrestling, un settore in cui ha ricoperto ruoli diversi nel corso degli anni. La ricorrenza è stata condivisa pubblicamente attraverso i canali ufficiali della federazione.

Paul Heyman ha recentemente ricordato un momento significativo della sua carriera, dato che a marzo ricorre il 25° anniversario del suo debutto nella WWE. Heyman ha fatto la sua prima apparizione nei programmi della WWE durante la puntata di RAW del 5 marzo 2001, affiancando Jim Ross in cabina di commento dopo che Jerry “The King” Lawler aveva lasciato la compagnia. Nel fine settimana, Heyman ha commentato un video di quel momento che circolava sui social media e, fedele al suo stile, ha colto l’occasione per elogiare le proprie doti di commentatore, condividendo al contempo un aneddoto divertente che coinvolgeva Stephanie McMahon. “ Questa mi ha davvero colpito. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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