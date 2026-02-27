Accordo MIM-CRI | le dichiarazioni di Paola Frassinetti sul nuovo patto per le scuole italiane e i giovani

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha firmato un protocollo con la Croce Rossa Italiana, promosso dal Sottosegretario Paola Frassinetti. L’accordo mira a rafforzare i legami tra le scuole italiane e le attività della Croce Rossa, coinvolgendo circa 150 istituti scolastici. La firma dell’accordo segna un passo importante per le iniziative di collaborazione nel settore scolastico.