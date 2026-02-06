Kasanova replica a muso duro a Ovs | Comunicazione sorprendente rinunciamo ai crediti e andiamo avanti

Kasanova ha deciso di rispondere a Ovs con durezza, dopo che le trattative tra i due colossi dei grandi magazzini sono saltate. La catena per la casa ha annunciato che rinuncerà ai crediti e continuerà la sua strada da sola, senza più aspettarsi nulla dall’accordo che sembrava ormai a un passo. La rottura è arrivata improvvisa, lasciando tutti stupiti, e ora si aspettano sviluppi sul fronte commerciale.

L'accordo tra il colosso dei grandi magazzini Ovs (nel 2024 1,52 miliardi di fatturato) e Kasanova (store per la casa) è saltato nei giorni scorsi, quando sembrava in dirittura d'arrivo. "Con riferimento all'offerta vincolante finalizzata ad ottenere il 100% di Kasanova, il consiglio di.

