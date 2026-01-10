Groenlandia i partiti a muso duro contro Trump | Non vogliamo diventare americani

La politica groenlandese si è espressa in modo unanime, respingendo con fermezza le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’interesse per l’acquisto della regione. I partiti locali hanno sottolineato la volontà di mantenere l’indipendenza e l’identità culturale, ribadendo che la Groenlandia non desidera diventare parte degli Stati Uniti. Questa presa di posizione evidenzia la volontà di preservare la sovranità e l’autonomia del territorio.

