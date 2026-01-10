Groenlandia i partiti a muso duro contro Trump | Non vogliamo diventare americani
La politica groenlandese si è espressa in modo unanime, respingendo con fermezza le dichiarazioni di Donald Trump riguardo all’interesse per l’acquisto della regione. I partiti locali hanno sottolineato la volontà di mantenere l’indipendenza e l’identità culturale, ribadendo che la Groenlandia non desidera diventare parte degli Stati Uniti. Questa presa di posizione evidenzia la volontà di preservare la sovranità e l’autonomia del territorio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La presa di posizione unanime della politica groenlandese. La Groenlandia respinge con fermezza le dichiarazioni di Donald Trump. Tutti i cinque partiti rappresentati nel parlamento locale hanno diffuso una dichiarazione congiunta per chiarire la loro posizione: l’isola non intende entrare a far parte degli Stati Uniti. Il messaggio arriva poche ore dopo le parole del presidente americano, che ha rilanciato apertamente la sua volontà di “prendere” la Groenlandia, parlando di un accordo “con le buone” e, in alternativa, “con le cattive”. “Il nostro futuro lo decidiamo noi”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Groenlandia, i partiti locali a Trump: “Il nostro futuro lo decidiamo noi, non vogliamo essere americani”
Leggi anche: Groenlandia, partiti locali agli Usa: “Né americani né danesi. Vogliamo essere groenlandesi”
Groenlandia, i leader dei partiti: 'Non vogliamo essere americani” x.com
Tutti i cinque partiti rappresentati nel parlamento della Groenlandia hanno diffuso un comunicato congiunto nel quale dicono di non volere essere “né americani, né danesi, vogliamo essere groenlandesi” - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.