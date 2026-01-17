LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Guignard-Fabbri inseguono una medaglia Manni Roethlisberger perdono posizioni
Segui in tempo reale le gare di pattinaggio di figura agli Europei 2026. Oggi, Guignard-Fabbri cercano una medaglia, mentre Manni e Roethlisberger affrontano sfide per mantenere le posizioni. Clicca qui per aggiornamenti continui sul libero maschile, a partire dalle 14. Un'occasione per rimanere informati sui risultati e sulle performance dei principali atleti in gara.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14.00 20.50: Sul ghiaccio ora la coppia svedese composta da Milla Ruud Reitan, 21 anni, nata a Oslo e residente a Oberstdorf e Nikolaj Majorov, 26 anni di Lulea, residente a Norrkoeping, 12mi dopo il programma corto. Sono allenati a Oberstdorf da Rostislav Sinicyn, Natalia Karamysheva. Nel 2024 sono stati 27mi all’Europeo e 28mi al Mondiale, un anno fa a Tallin hanno chiuso l’Europeo al 17mo posto e sono stati 25mi al Mondiale di Boston. Quest’anno sono stati terzi nell’ ISU CS Denis Ten Memorial Challenge e hanno vinto i campionati nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it
