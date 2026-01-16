LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron in fuga! Bene Manni Roethlisberger attesa per Guignard-Fabbri

Segui la diretta degli Europei di pattinaggio di figura 2026. Fournier Beaudry e Cizeron guidano la gara, mentre Manni e Roethlisberger si posizionano bene. Attesa per le performance di Guignard e Fabbri. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con aggiornamenti dal libero femminile a partire dalle 19.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 16.07: E’ il momento di una delle due coppie di casa, i britannici Phoebe Bekker, 20 anni nata a Londra e residente a Ashtead, Surrey e James Hernandez, 25 anni, anche lui nato a Londra ma di Amersham. Si allenano ad Aston, New Jersey, agli ordini di Nicholas Buckland, Penny Coomes, Zhanna Palagina. Sono stati quarti ai Mondiali juniores del 2023, 17mi agli Europei dello scorso anno e 21mi al Mondiale, lo scorso anno 13mi agli Europei e 17mi al Mondiale di Boston. La musica: Freedom! ’90 di George Michael, Killer Papa Was a Rollin’ Stone di George Michael, Freedom (Club Mix) di Revival House Project, George Michael. 🔗 Leggi su Oasport.it

