LIVE Pattinaggio di figura Europei 2026 in DIRETTA | Fournier Beaudry Cizeron in fuga! Bene Manni Roethlisberger attesa per Guignard-Fabbri
Segui la diretta degli Europei di pattinaggio di figura 2026. Fournier Beaudry e Cizeron guidano la gara, mentre Manni e Roethlisberger si posizionano bene. Attesa per le performance di Guignard e Fabbri. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, con aggiornamenti dal libero femminile a partire dalle 19.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19.00 16.07: E’ il momento di una delle due coppie di casa, i britannici Phoebe Bekker, 20 anni nata a Londra e residente a Ashtead, Surrey e James Hernandez, 25 anni, anche lui nato a Londra ma di Amersham. Si allenano ad Aston, New Jersey, agli ordini di Nicholas Buckland, Penny Coomes, Zhanna Palagina. Sono stati quarti ai Mondiali juniores del 2023, 17mi agli Europei dello scorso anno e 21mi al Mondiale, lo scorso anno 13mi agli Europei e 17mi al Mondiale di Boston. La musica: Freedom! ’90 di George Michael, Killer Papa Was a Rollin’ Stone di George Michael, Freedom (Club Mix) di Revival House Project, George Michael. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Fournier Beaudry/Cizeron in fuga! Attesa per Guignard-Fabbri
Leggi anche: LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: iniziata la rhythm dance! Attesa per Guignard-Fabbri
Europei di Pattinaggio di figura 2026: programma, calendario, italiani in gara e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sesti, Metelkina/Berulava: la prima volta della Georgia.
LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: iniziata la rhythm dance! Attesa per Guignard-Fabbri - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 19. oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Pezzetta e Gutmann a caccia di una medaglia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DANZA RITMICA AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO DI FIGURA DALLE 13. oasport.it
Figura: Ghilardi/Ambrosini sesti nelle coppie di artistico degli Europei - A Sheffield (Gran Bretagna) è giunta a conclusione la prima gara della manifestazione continentale 2026 del pattinaggio di Figura. vicenzareport.it
Al termine del programma corto maschile dei Campionati europei di pattinaggio di figura, i tre atleti azzurri in gara si trovano tutti nelle prime dieci posizioni. Il migliore è stato Matteo Rizzo, quarto con il primato stagionale di 88 punti e la soddisfazione di avere - facebook.com facebook
UN SUPER INIZIO Le azzurre del pattinaggio di figura inaugurano alla grande gli Europei in Gran Bretagna! Dopo il programma corto, ci sono tre ragazze in Top 7! La migliore è Anna Pezzetta al terzo posto, che anticipa Lara Naki Gutmann al quarto! x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.