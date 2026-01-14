LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Ghilardi-Ambrosini lontani da una possibile medaglia nello short attesa per Hase-Volodin

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Aggiornamenti sulla gara dello short track, con Ghilardi-Ambrosini ancora lontani dalla medaglia e l’attesa per Hase-Volodin. Clicca sul link per aggiornamenti continui sulla disciplina e sui risultati in diretta, a partire dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL CORTO FEMMINILE DEGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 18.00 16.50 In scioltezza il triplo twist inaugurale, chiamato di livello 4 e valutato con un GOE elevato. Poi arriva però una imprecisione nel triplo salchow in parallelo, complice un atterraggio con le mani sul ghiaccio di lei ed uno step-out di lui. Nessun problema nel triplo rittberger lanciato. 16.49 Si chiude il primo segmento di gara con la coppia tedesca campione d’Europa in carica e vice-campione del mondo, formata da Minerva Fabienne Hase, 26 anni di Berlino e Nikita Volodin, 26 anni di San Pietroburgo in Russia. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche: Pattinaggio artistico: Hase-Volodin si impongono di misura nello short al Finlandia Trophy, quinti Ghilardi-Ambrosini

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: a breve l’inizio dello short delle coppie, attesa per Ghilardi-Ambrosini

