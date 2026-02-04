Anime Salve Massimo Donno omaggia i trent’anni dell’album di De André

Da lecceprima.it 4 feb 2026

Venerdì sera a Corigliano d’Otranto, l’associazione Art&Lab Lu Mbroia organizza un concerto speciale. Massimo Donno interpreta “Anime Salve”, il disco di inediti di Fabrizio De André uscito nel 1996, per celebrare i trent’anni dalla pubblicazione. L’evento si tiene al Laboratorio Urbano Giovanile di via Giuseppe Mazzini. Donno ripropone le canzoni di De André, portando sul palco le parole e le melodie di uno degli album più amati del cantautore genovese.

CORIGLIANO D’OTRANTO - Venerdì 6 febbraio alle 21:00, al Laboratorio Urbano Giovanile di via Giuseppe Mazzini a Corigliano d’Otranto, l’associazione Art&Lab Lu Mbroia ospita “Anime Salve – 30 anni”, concerto-omaggio all’ultimo album di inediti di Fabrizio De André, pubblicato nel 1996 e scritto a.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

