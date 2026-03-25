È scomparso Gino Paoli, noto cantautore italiano. La sua carriera è caratterizzata da testi che riflettevano le emozioni profonde e le difficoltà della vita quotidiana. Paoli era conosciuto anche per il suo stile unico e la capacità di raccontare storie attraverso le sue canzoni. La sua morte ha suscitato molte reazioni nel mondo della musica e tra i suoi ascoltatori.

Passioni e mal di di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore Musica La morte a 91 anni del grande artista, tra i padri della scuola genovese. L’amore per il jazz ai classici dei sessanta nell’Italia «felix» del boom a Serrat, Brel, Ferrè, Ciampi: una voce controcorrente Un attimo, meriti una spiegazione. Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Sono passati 55 anni e come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Passioni e mal di di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore

Articoli correlati

Leggi anche: Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana

Leggi anche: Gino Paoli: addio al padre della canzone d’autore italiana

Aggiornamenti e notizie su Gino Paoli

Temi più discussi: Passioni e mal di di vivere. Addio a Gino Paoli, l’anarchico della canzone d’autore; Morto Gino Paoli, l'uomo col proiettile nel cuore: funerali in forma privata, ci sarà solo la famiglia; Morto Gino Paoli, i colleghi si stringono attorno al dolore. Mogol: il mio amico era depresso, cercavo di incoraggiarlo; Tutte le donne di Gino Paoli: chi sono le mogli e le amanti senza fine del decano della musica.

Le donne di Gino Paoli: storie, incontri e influenze artisticheGino Paoli: tra donne, amori e musica, il percorso di un cantautore che ha trasformato la propria vita in un racconto senza tempo. novella2000.it

Gino Paoli morto a 91 anni, lo stile di vita: «Sigarette e whiskey, zero sport, a tavola senza regole e 12 ore di sonno»Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a 91 anni Gino Paoli, uno dei più grandi protagonisti della canzone d’autore del Novecento. L’artista si è ... leggo.it

grandissimo maestro Gino Paoli. Autore di capolavori, modernissimo sempre; classico, immenso #ginopaoli . Le sue canzoni e quel suo modo di cantarle ê scuola perenne per tutti quelli che amano questa arte. Grandezza vera senza enfasi, classe assoluta. - facebook.com facebook

"Metterò un disco di Gino Paoli..." x.com