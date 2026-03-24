Gino Paoli | addio al padre della canzone d’autore italiana

Gino Paoli, noto cantautore italiano, è deceduto all’età di 91 anni. È famoso per brani come “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. La sua carriera si è sviluppata negli anni ’50 e ’60, rappresentando una figura centrale nella musica italiana. La sua morte ha suscitato numerosi commenti nel mondo musicale e tra gli appassionati.

Gino Paoli scompare a 91 anni. Il ricordo del leggendario cantautore di "Sapore di sale" e "Il cielo in una stanza", icona della Scuola Genovese. Il mondo della cultura piange oggi la scomparsa di Gino Paoli, spentosi all'età di 91 anni. La notizia, diffusa dalla famiglia attraverso una nota che invoca il massimo riserbo, segna la fine di un'epoca per la musica leggera del nostro Paese. Nato a Monfalcone nel 1934 ma genovese d'adozione e d'anima, Paoli non è stato solo un cantante, ma il prototipo dell'intellettuale prestato alla nota, un artista capace di trasformare il tormento esistenziale in capolavori senza tempo che hanno ridefinito i canoni della canzone italiana. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Gino Paoli: addio al padre della canzone d’autore italiana Articoli correlati Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italianaGino Paoli è uno dei personaggi chiave della scena musicale italiana, un personaggio dalla vicenda esistenziale tormentata e intensissima che ha dato... L’Italia piange Gino Paoli: addio al poeta fragile che ha cambiato la canzone italiana“Questa notte Gino Paoli ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari”. Altri aggiornamenti su Gino Paoli Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, il poeta della canzone italiana e delle emozioni che ci accompagneranno per sempre; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli. Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Baccini: Sentiva che la fine era vicina ed era più incazzato, voleva sfidare la morte. Fazio: Con le sue canzoni dipingevaIl paroliere racconta l'amicizia con il cantautore genovese e svela il retroscena su Il cielo in una stanza portata al successo da Mina ... ilfattoquotidiano.it Gino Paoli morto a 91 anni: addio al poeta della musica italianaGino Paoli è morto a 91 anni: una vita tra successi, amori e momenti difficili. Il ricordo del grande cantautore italiano. rumors.it ULTIM'ORA - È MORTO GINO PAOLI - facebook.com facebook Addio a #GinoPaoli, maestro dei cantautori italiani. La rivoluzione del “Cielo in una stanza” - @LaStampa x.com