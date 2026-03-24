Addio a Gino Paoli maestro della canzone d' autore italiana

Da laverita.info 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto all'età di 91 anni il cantautore noto per aver contribuito alla scena musicale italiana degli anni Sessanta. Considerato un rappresentante della «scuola genovese», ha scritto canzoni che hanno segnato quel periodo. Tra le sue opere, ha lanciato artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André. La sua musica ha avuto un ruolo importante nella musica d'autore italiana.

Il cantautore aveva 91 anni. Con le sue canzoni fu protagonista dei ruggenti anni Sessanta. Esponente di spicco della «scuola genovese», lanciò Lucio Dalla e Fabrizio De André. Gino Paoli (Monfalcone, 23 settembre 1934 - Genova, 24 marzo 2026) se n'è andato poco dopo la sua musa e compagna Ornella Vanoni. Giovane ribelle, figlio di un ingegnere navale ma refrattario agli studi, ereditò la passione per la musica dalla madre pianista. Cresciuto a Genova, nel capoluogo ligure collabora con gli esponenti della cosiddetta «scuola genovese» Bruno Lauzi, Fabrizio de Andrè, Luigi Tenco e Umberto Bindi, culla della canzone d'autore negli anni Cinquanta ancora di nicchia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Addio a Gino Paoli, gigante della canzone d'autore italiana

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