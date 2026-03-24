Addio a Gino Paoli maestro della canzone d' autore italiana

È deceduto all'età di 91 anni il cantautore noto per aver contribuito alla scena musicale italiana degli anni Sessanta. Considerato un rappresentante della «scuola genovese», ha scritto canzoni che hanno segnato quel periodo. Tra le sue opere, ha lanciato artisti come Lucio Dalla e Fabrizio De André. La sua musica ha avuto un ruolo importante nella musica d'autore italiana.

Il cantautore aveva 91 anni. Con le sue canzoni fu protagonista dei ruggenti anni Sessanta. Esponente di spicco della «scuola genovese», lanciò Lucio Dalla e Fabrizio De André. Gino Paoli (Monfalcone, 23 settembre 1934 - Genova, 24 marzo 2026) se n'è andato poco dopo la sua musa e compagna Ornella Vanoni. Giovane ribelle, figlio di un ingegnere navale ma refrattario agli studi, ereditò la passione per la musica dalla madre pianista. Cresciuto a Genova, nel capoluogo ligure collabora con gli esponenti della cosiddetta «scuola genovese» Bruno Lauzi, Fabrizio de Andrè, Luigi Tenco e Umberto Bindi, culla della canzone d'autore negli anni Cinquanta ancora di nicchia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana Articoli correlati Leggi anche: Gino Paoli: addio al padre della canzone d’autore italiana Gino Paoli, addio a uno dei pilastri della canzone d’autore italianaGino Paoli, la scomparsa di una voce centrale della canzone d’autore italiana e di un repertorio che ha segnato più generazioni. Addio a Gino Paoli, gigante della canzone d'autore italiana Altri aggiornamenti su Gino Paoli Temi più discussi: Addio a Gino Paoli, l’amore ‘senza fine’ con Ornella Vanoni e la canzone mai incisa insieme; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana; Addio a Gino Paoli, maestro de Il cielo in una stanza; Addio a Gino Paoli, maestro della canzone d'autore italiana. Addio a Gino Paoli: morto il cantautore simbolo della musica italianaÈ morto Gino Paoli, tra i più importanti cantautori della musica italiana. La notizia segna la scomparsa di una delle figure più rappresentative della canzone d’autore, protagonista di una carriera lu ... notizie.it Addio a Gino Paoli voce simbolo della canzone d’autore: nessuna comunicazione sulla causa della morteÈ morto Gino Paoli, una delle voci che più di altre hanno raccontato l’amore nella musica italiana. Aveva 91 anni. A darne notizia è stata la famiglia, con parole semplici e intime: «Questa notte Gino ... donnamoderna.com È morto Gino Paoli. Il cantautore aveva 91 anni. Tra i suoi brani più celebri “Sapore di sale” e “Il cielo in una stanza”. La notizia è stata diffusa dalla famiglia. “Questa notte - si legge in una nota - Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall’affetto dei suoi car - facebook.com facebook Addio a Gino Paoli: il racconto su come nacque la sua celebre “Sapore di sale” x.com