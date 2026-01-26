Guida ubriaco in Slovenia e finisce nell' isola spartitraffico | fermato un triestino

Un triestino di 44 anni è stato fermato in Slovenia nella sera di sabato 24 gennaio dopo aver guidato in stato di ebbrezza e finendo in un’isola spartitraffico al centro di una rotatoria. L’incidente ha richiesto l’intervento delle autorità locali, che hanno proceduto ai controlli e alle verifiche sul conducente. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e la guida responsabile.

È successo nei pressi di Villa Decani lo scorso sabato. L'uomo è stato fermato dalla polizia di Capodistria Guida ubriaco in Slovenia e finisce in mezzo all'erba in un'isola al centro di una rotatoria: è successo a un triestino 44enne nella serata di sabato 24 gennaio. Alle 23:25 la polizia di Capodistria è intevenuta nella zona di Villa Decani (tra Trieste e Capodistria). L'uomo stava procedendo verso Bivje quando è finito sul marciapiede, dopodiché è stato sbalzato attraverso il prato direttamente nella rotatoria, dove si è fermato sull’isola centrale. I poliziotti hanno effettuato l'alcoltest, che ha rilevato un risultato di 0,71 milligrammi per litro di alcool nell’aria espirata.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su guida ubriaco

Ultime notizie su guida ubriaco

