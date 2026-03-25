La stagione turistica nel Chianti inizia con un calo di visitatori durante il periodo pasquale. Le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico, l'aumento dei prezzi dei carburanti e una minore capacità di spesa tra i turisti stranieri hanno contribuito a un avvio di stagione meno vivace rispetto agli anni precedenti. Questi fattori hanno inciso sull’afflusso di visitatori nella zona, tradizionalmente molto frequentata in questo periodo.

Sarà un avvio di stagione sottotono quella che tradizionalmente inizia con la Pasqua. A pesare sono le tensioni geopolitiche nel Golfo Persico, il rincaro dei carburanti e, meno legata alla situazione contingente, la ridotta capacità di spesa che incide sugli acquisti. Anche nel Chianti sarà così. Come confermano le associazioni di categoria. Secondo la presidente di Confesercenti Greve in Chianti Barbara Jakusconek, "il quadro che osserviamo è influenzato da un contesto geopolitico internazionale che inevitabilmente incide sui flussi turistici, in particolare su quelli provenienti dall’estero. Questo rischia di penalizzare, almeno in parte, le strutture ricettive e più in generale tutto il comparto dell’accoglienza, con ricadute sull’intero sistema economico locale che ruota attorno al turismo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pasqua sottotono per il Chianti. La guerra frena i turisti stranieri

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