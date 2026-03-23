Turisti a Napoli Pasqua regge e non c?è l?effetto guerra | Poche cancellazioni

Turismo e guerra: i flussi reggono in vista della Pasqua. Un paio di cancellazioni (di gruppo e individuali) ci sono, dall’Asia, dal Medioriente o da Israele, ma, come confermano gli operatori del settore, l’incoming partenopeo, storicamente, non fa particolare affidamento sulle nazionalità coinvolte nel conflitto. La contrazione è decisamente lieve (tra il 5 e il 10% previsti, a seconda delle associazioni), e si spera nel last minute per colmare i “buchi” nell’occupazione delle camere. L’extralusso non registra battute d’arresto. Con i viaggi internazionali che calano, potrebbero essere i vacanzieri italiani, comunque, a sopperire. Il turismo di prossimità, o europeo, cresce a discapito di quello intercontinentale quando ci sono scossoni globali. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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