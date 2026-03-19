E se la guerra in Iran dirottasse i turisti in Italia? La paura del Golfo può avvicinare gli stranieri

La guerra in Iran ha portato alcuni turisti a preferire l’Italia come destinazione, con un aumento dell’1% negli arrivi e del 2,9% nelle presenze nell’ultimo trimestre. L’Italia continua a registrare numeri positivi nel settore turistico, attirando un numero crescente di visitatori stranieri. I dati diffusi indicano una tendenza di crescita nel turismo internazionale nel paese.

Con una crescita dell’1% degli arrivi e del 2,9% di presenze nell’ultimo trimestre, l’Italia si conferma una meta che attrae sempre più turisti. Secondo gli ultimi dati dell’Istat, il patrimonio artistico, le bellezze paesaggistiche e l’enogastronomia del nostro Paese hanno spinto tante persone a trascorrere almeno dei giorni in una delle città italiane. Sono stati perlopiù gli stranieri che hanno trainato il mercato delle strutture ricettive, tanto che nel confronto con il quarto trimestre 2024, le presenze dei turisti stranieri aumentano del 5,1%, mentre sono stabili quelle dei clienti italiani (+0,1%). Le presenze straniere sono state pari al 56,5% delle presenze totali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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