I luoghi del cibo a Ercolano | itinerari tematici al Parco Archeologico

Che sapore aveva la vita quotidiana nell’antica Ercolano? Quali profumi uscivano dalle botteghe, dai forni, dalle cucine domestiche?Il Parco Archeologico di Ercolano invita il pubblico a scoprirlo con I luoghi del cibo a Ercolano, un itinerario tematico che accompagna i visitatori in un.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Parco Archeologico di Ercolano, visita alla Mostra sul cibo a Villa CampolietoIl Parco Archeologico di Ercolano ospita la mostra “Dall’uovo alle mele.

Visitare i luoghi del gusto: il turismo del futuro passa per il ciboNegli ultimi anni, il cibo è diventato il filo conduttore di esperienze turistiche in grado di rubare il cuore ai viaggiatori. Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2024, nel 2023 ... fanpage.it

Due giornate di studio al Parco Archeologico di Pompei accendono i riflettori su biblioteche e archivi degli archeologi del Novecento. Il 26 e 27 febbraio 2026, presso la Biblioteca del Parco, si terrà l’iniziativa Scavi bibliografici. Biblioteche e archivi degli arche facebook