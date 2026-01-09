C' è il mese della danza al centro commerciale Centro d' Abruzzo di San Giovanni Teatino | il programma
Il centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino ospita
Alcune tra le migliori realtà regionali del ballo saranno di scena domenica 11 gennaio, dalle ore 17:30, al centro commerciale Centro d'Abruzzo di San Giovanni Teatino per "Il mese della danza". Si inizierà con le esibizioni delle atlete della scuola "Arabesque" di Pescara della maestra Angela. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
