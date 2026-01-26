Giornata della Memoria 2026 | la programmazione speciale di Tv2000

In occasione della Giornata della Memoria 2026, Tv2000 propone una programmazione speciale il 27 e 28 gennaio, dedicata alla riflessione e alla memoria delle vittime dell’Olocausto. Attraverso film, testimonianze e approfondimenti nei programmi L’Ora Solare e Siamo Noi, la rete intende offrire uno spazio per la memoria e il confronto sul valore della memoria storica.

Tv2000 dedica il 27 e 28 gennaio 2026 una programmazione speciale alla Giornata della Memoria con film, testimonianze, ospiti e approfondimenti nei programmi L'Ora Solare e Siamo Noi. ROMA – In occasione della Giornata della Memoria, Tv2000 propone una programmazione speciale dedicata al ricordo della Shoah, con approfondimenti, testimonianze, ospiti in studio e due film di grande valore storico e umano. Servizi e interviste saranno presenti anche all'interno del Tg2000 e del Giornale Radio, per un racconto corale che attraversa l'intero palinsesto. I film in prima serata. Lunedì 27 gennaio andrà in onda Aspettando Anya ( Waiting for Anya ), diretto da Ben Cookson e tratto dal romanzo di Michael Morpurgo.

