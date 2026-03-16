In Italia, si analizza la rete di figure e organizzazioni impegnate nel disarmo e nella promozione della nonviolenza. La mappa mostra chi si impegna concretamente in queste attività, evidenziando i gruppi e le persone che lavorano per un approccio pacifico. Tra citazioni e testimonianze, si evidenzia come alcuni individui abbiano vissuto esperienze di inganno e disillusione legate a questo impegno.

“Sono stato ingannato nella mia giovinezza, e sono stato ingannato anche da coloro che sapevano che ero giovane. Erano perfettamente informati. Sapevano che avevo vent’anni. Era scritto nei loro registri. Loro, invece, erano uomini, invecchiati, che conoscevano la vita e le astuzie, e che sapevano esattamente cosa bisogna dire ai ragazzi di vent’anni affinché accettino il salasso. C’erano professori, tutti i professori che avevo avuto fin dalle scuole medie, magistrati della Repubblica, ministri, il presidente che firmò i manifesti, insomma tutti quelli interessati in qualche modo a sfruttare il sangue di bambini di vent’anni”. Gli studenti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi lavora per la pace? Ecco la mappa del disarmo e della nonviolenza in Italia

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