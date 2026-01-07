Parma Inter LIVE 0-1 | parte la ripresa al Tardini

Alle ore 20:45 al Tardini si disputa Parma-Inter, incontro valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Seguiremo la diretta di questa partita, offrendo aggiornamenti puntuali sullo svolgimento dell’incontro. Restate con noi per un resoconto preciso e senza inutili enfasi, in modo da seguire l’andamento del match con chiarezza e attenzione.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? – RETE REGOLARE! Inter avanti! Gol di Dimarco 42? – GOL DELL’INTER, MA L’ARBITRO FERMA TUTTO! Dimarco con una conclusione di destro supera Corvi da posizione defilata, ma al momento viene segnalato un fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com

