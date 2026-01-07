Parma Inter LIVE 0-1 | parte la ripresa al Tardini
Alle ore 20:45 al Tardini si disputa Parma-Inter, incontro valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Seguiremo la diretta di questa partita, offrendo aggiornamenti puntuali sullo svolgimento dell’incontro. Restate con noi per un resoconto preciso e senza inutili enfasi, in modo da seguire l’andamento del match con chiarezza e attenzione.
di Paolo Moramarco Appuntamento alle 20:45 al Tardini per Parma Inter, match valevole per la 19^ giornata di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto al Tardini per Parma Inter, sfida valevole per la 19^ giornata del campionato di Serie A 202526. I ducali, reduci dall’1 a 1 col Sassuolo, ospitano i nerazzurri primi in classifica e galvanizzati dal successo per 3 ad 1 sul Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA LIVE CRONACA. INIZIA IL SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 44? – RETE REGOLARE! Inter avanti! Gol di Dimarco 42? – GOL DELL’INTER, MA L’ARBITRO FERMA TUTTO! Dimarco con una conclusione di destro supera Corvi da posizione defilata, ma al momento viene segnalato un fuorigioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Parma Inter LIVE: si parte al Tardini!
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Parma Bologna 1-1, inizia la ripresa al Tardini!
Parma Inter, dove vederla in TV; Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali; Dove vedere Parma-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Parma-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
Parma-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Dimarco assegnto col VAR - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Parma-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Inter avanti con gol di Dimarco - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Live - Parma-Inter 0-1, intervallo: squadre a riposo, Dimarco toglie le castagne dal fuoco - In una serata metereologicamente complicata, con una foschia che va e che viene, l'Inter fa comunque la sua partita sprecando anche questa vo ... msn.com
#Parma 0-1 #Inter : Federico Dimarco! #ParmaInter #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com
Serie A. Il Napoli frena: 2-2 con il Verona. Bologna-Atalanta 0-2. Ora in campo Parma-Inter In campo anche Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese Si chiude giovedì con Milan-Genoa alle 20.45 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.