Spezia-Avellino i convocati di Biancolino e aggiornamenti dall’infermeria

In vista della partita tra Spezia e Avellino, valida per la ventunesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha comunicato la lista dei convocati. Sono stati selezionati diversi giocatori, tra portieri e difensori, pronti a scendere in campo. Restano da monitorare gli aggiornamenti sull’infermeria per eventuali novità sulla condizione dei calciatori infortunati o in recupero.

In vista del match tra Spezia ed Avellino, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati:Portieri: 30 Daffara, 45 Pane, 53 Sassi;Difensori: 2 Missori, 3 Sala, 4 Izzo,19 Reale, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56.🔗 Leggi su Today.it

Catanzaro-Avellino, i convocati di BiancolinoIn vista della sfida tra Catanzaro e Avellino per la sedicesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha ufficializzato la lista dei convocati, comprendente portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti pronti a scendere in campo.

Avellino-Sampdoria, ufficiali i convocati di BiancolinoPer la partita tra Avellino e Sampdoria, valida per la diciannovesima giornata di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha annunciato i convocati.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dove vedere Spezia-Avellino in tv e in streaming; Spezia-Avellino: vendita attiva dalle ore 17:00 di lunedì 19 gennaio - Spezia Calcio; Mateju entra in diffida, nessuno squalificato per Spezia-Avellino; Spezia-Avellino, mercoledì al via la prevendita del Settore Ospiti.

Spezia-Avellino, i convocati di Biancolino: out Iannarilli, ci sono i neo arrivati Izzo e SassiSono tre gli assenti in casa Avellino per la sfida contro lo Spezia di domani. Si tratta di Iannarilli, Kumi e Insigne tutti fuori causa per problemi. tuttomercatoweb.com

Spezia-Avellino, i convocati: ci sono già Sassi e IzzoIn vista del match tra Spezia ed Avellino, valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: già presenti Sassi e I ... msn.com

Ora l'obiettivo del club è di inserirlo tra i convocati per la sfida con lo Spezia #Avellino - facebook.com facebook

Sabato 24 gennaio La Spezia (SP) Picco 19:30 Spezia Avellino bit.ly/49M2cEf #usavellino1912 #Branco x.com