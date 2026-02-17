Esercizio Fisico | Studio Rivela Efficacia Paragonabile a Farmaci e Terapie per Ansia e Depressione

Uno studio pubblicato sul *British Journal of Sports Medicine* dimostra che l'esercizio fisico può essere altrettanto efficace di farmaci e terapie nel combattere ansia e depressione. La ricerca ha analizzato i risultati di oltre 100 studi e ha scoperto che una regolare attività sportiva migliora significativamente l’umore e riduce i sintomi di questi disturbi. Per esempio, i partecipanti che si sono dedicati a camminate o esercizi aerobici hanno mostrato un miglioramento pari a quello ottenuto con trattamenti farmacologici.

Oltre la Pillola: L'Esercizio Fisico si Affaccia Come Terapia per Depressione e Ansia. Una svolta significativa nel trattamento di disturbi mentali diffusi come depressione e ansia emerge da una vasta meta-analisi pubblicata sul *British Journal of Sports Medicine*. L'esercizio fisico strutturato si dimostra efficace quanto farmaci e psicoterapia nel migliorare il benessere psicologico, offrendo una speranza concreta a milioni di persone in tutto il mondo. La ricerca, che ha coinvolto oltre 77.000 partecipanti di età compresa tra i 10 e i 90 anni, sottolinea l'importanza di considerare l'attività fisica come un intervento di prima linea, accessibile e con benefici aggiuntivi per la salute fisica.