Costa Forza Italia | Non è un voto politico Entriamo nel merito

L’onorevole Enrico Costa di Forza Italia si prepara a un’azione legale contro il giudice della Cassazione Alfredo Guardiano. Costa ha spiegato che non si tratta di un voto politico, ma di entrare nel merito della questione. Guardiano, infatti, ha espresso pubblicamente le sue opinioni a favore del referendum sulla riforma della giustizia, e questo ha sollevato il sospetto di un conflitto di interessi. Costa ha detto che è normale che un magistrato possa fare propaganda, ma non dovrebbe far parte anche di un collegio che decide sul referendum. La vicenda sta attirando l

Onorevole Enrico Costa, deputato di Forza Italia e promotore delle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, il giudice della Cassazione Alfredo Guardiano vuole farle causa. "Ho detto chiaramente che è giusto che un magistrato esprima le sue opinioni, che faccia una propaganda attiva sul referendum, ma far parte, contestualmente, di un collegio che deve decidere sul referendum è qualcosa che stride. Parliamo tanto del fatto che il magistrato non deve solo essere terzo e imparziale ma anche apparire tale. Al dottor Guardiano, che ha annunciato una causa civile nei miei confronti, posso solo rispondere che sono fiducioso di potermi trovare di fronte a un giudice non solo terzo e imparziale ma anche che appaia tale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Costa (Forza Italia): "Non è un voto politico. Entriamo nel merito" Approfondimenti su Costa ForzaItalia Michele Napoletano, Vicesegretario Provinciale di Forza Italia: “Un voto a Forza Italia per dare voce alle aree interne e allo sviluppo del Sannio” Armi a Kyiv, scontro Forza Italia-Lega: «Serio problema politico» Lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla consegna di armi a Kyiv evidenzia una divisione politica significativa. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Costa ForzaItalia Argomenti discussi: Costa (Forza Italia): Non è un voto politico. Entriamo nel merito; Alessandro Colucci: Calenda con noi? Forza Italia non faccia Pierrot. A Milano serve un politico; Referendum giustizia: la destra ora accusa i giudici della Cassazione di parzialità; Referendum Giustizia 2026, Forza Italia Viterbo rilancia sulla separazione delle carriere. Costa (Forza Italia): Non è un voto politico. Entriamo nel meritoOnorevole Enrico Costa, deputato di Forza Italia e promotore delle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, il giudice della Cassazione Alfredo Guardiano vuole farle causa… Ho ... msn.com FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, COSTA (FI): TEMA NON È GIUDICE CHE ESPRIME OPINIONE, MA SE DECIDE QUESTIONI SU CUI FA PROPAGANDA ATTIVA»Referendum, Costa (Fi): Tema non è giudice che esprime opinione, ma se decide questioni su cui fa propaganda attiva ... agenziagiornalisticaopinione.it Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, spiega perchè sostiene il Si al referendum costituzionale sulla giustizia. facebook Gli occhi del mondo sull’Italia. Ospitare i giochi olimpici significa rappresentare un modello di valori universali, nel solco della pace, del rispetto e dell’inclusione. Buone Olimpiadi a tutti! #MilanoCortina26 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.