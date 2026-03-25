Parigi maxi-incendio all' Hotel Bristol vicino all' Eliseo | almeno 400 persone evacuate

A Parigi, un incendio di dimensioni significative si è sviluppato all’interno dell’Hotel Bristol, un albergo cinque stelle situato nei pressi dell’Eliseo. Le autorità hanno evacuato almeno 400 persone dall’edificio, che si trova nel centro della capitale francese. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze di emergenza per gestire la situazione.

Un incendio «piuttosto importante» è in corso all'Hotel Bristol di Parigi, un 5 stelle fra i più prestigiosi della capitale francese, a pochi metri dall'Eliseo. Secondo fonti dei soccorritori 400 persone sono già state evacuate. L'incendio a Parigi, i soccorsi e i feriti Circa un centinaio di vigili del fuoco sono sul posto per domare le fiamme. Secondo quanto riportano i media francesi al momento si registrano almeno tre feriti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Parigi, maxi-incendio all'Hotel Bristol vicino all'Eliseo: almeno 400 persone evacuate Articoli correlati Courchevel, incendio al Grandes Alpes. Evacuate dall’hotel di lusso 83 personeRoma, 27 gennaio 2026 - Momenti di paura questa sera nell'esclusiva località sciistica di Courchevel, nella regione francese della Savoia, per un... Paura a Piombino | Incendio in un palazzo, scatta la maxi emergenza: evacuate 80 personeL'allarme è scattato nel pomeriggio di giovedì 8 gennaio, la causa sarebbe da ricondurre all'impianto elettrico dello stabile Attimi di paura nel...