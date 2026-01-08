Paura a Piombino | Incendio in un palazzo scatta la maxi emergenza | evacuate 80 persone

Giovedì 8 gennaio a Piombino si è verificato un incendio in un edificio di via Fiume, civico 19. L’incendio ha causato l’evacuazione di circa 80 persone e ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. L’incidente ha generato timori tra i residenti e ha reso necessario un intervento rapido delle autorità per garantire la sicurezza.

Piombino, incendio in un palazzo: 60 evacuati e otto intossicati, scattano i maxi soccorsi - Paura per il rogo: il fumo che ha invaso i locali delle scale. lanazione.it

ULTIM'ORA - Paura a Piombino per un incendio in un condominio: otto intossicati. Persone si rifugiano sui terrazzi (In aggiornamento) - facebook.com facebook

