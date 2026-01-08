Paura a Piombino | Incendio in un palazzo scatta la maxi emergenza | evacuate 80 persone
Giovedì 8 gennaio a Piombino si è verificato un incendio in un edificio di via Fiume, civico 19. L’incendio ha causato l’evacuazione di circa 80 persone e ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza. L’incidente ha generato timori tra i residenti e ha reso necessario un intervento rapido delle autorità per garantire la sicurezza.
Attimi di paura nel primo pomeriggio di giovedì 8 gennaio, a Piombino, dove poco prima delle 15 è scattato l'allarme per un incendio che si è sviluppato all'interno del palazzo al civico 19 di via Fiume. Un edificio che accoglie circa 20 appartamenti. Gli abitanti dello stabile, una volta visto. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
