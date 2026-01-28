Courchevel incendio al Grandes Alpes Evacuate dall’hotel di lusso 83 persone

Questa sera a Courchevel, 83 persone sono state evacuate dall’hotel di lusso Grandes Alpes a causa di un incendio scoppiato nel cuore della località sciistica. Le fiamme hanno causato panico tra gli ospiti, che sono stati messi in salvo dalle squadre di emergenza. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre si cercano le cause dell’incendio. Nessuno risulta ferito gravemente, ma l’intera zona è sotto shock per quanto accaduto.

Roma, 27 gennaio 2026 - Momenti di paura questa sera nell'esclusiva località sciistica di Courchevel, nella regione francese della Savoia, per un incendio divampato in un hotel a 5 stelle, il Grandes Alpes. I vigili del fuoco locali hanno evacuato 83 persone e stanno cercando di contenere le fiamme. Al momento non si segnalano vittime o feriti, ma i pompieri non sono entrati nell'edificio. Le cause del rogo non sono ancora chiare. Le fiamme si propagate per tutto il tetto dell'edificio e minacciano anche altre costruzioni adiacenti, ha fatto sapere alle agenzie alle 22 il tenente colonnello Emmanuel Viaud del Servizio dipartimentale dei vigili del fuoco e del soccorso della Savoia (Sdis). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

