Area di sosta riservata alle ambulanze occupata dalle auto | disagi per il 118 al San Giovanni di Dio

Un'area di sosta dedicata alle ambulanze e ai mezzi di polizia nel pronto soccorso è stata occupata da veicoli in sosta non autorizzata, causando difficoltà nelle operazioni di emergenza. Questa situazione ha creato problemi per gli operatori del 118, che si trovano a dover affrontare ritardi e complicazioni nell'accesso alle ambulanze. La questione riguarda la gestione del parcheggio e il rispetto delle aree riservate.

I lavori per il rifacimento del Triage hanno causato lo spostamento delle zone riservate ai mezzi di soccorso, ma i parcheggi sono spesso abusivamente occupati dalle automobili Le auto abusivamente parcheggiate nell’area riservata alle ambulanze e ai mezzi di polizia creano disagi nelle attività degli operatori del 118. Questo è quanto accade nell'area antistante al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove, per consentire l’allestimento del cantiere per i lavori del nuovo Triage, da venerdì scorso le vecchie aree riservate ai mezzi di soccorso sono state interdette e transennate. I parcheggi per le ambulanze sono stati previsti pochi metri più avanti. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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