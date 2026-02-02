Attacco hacker all’Università La Sapienza | colpiti i sistemi informatici dell’ateneo Infostud bloccato

Un attacco hacker ha preso di mira l’Università La Sapienza di Roma. I sistemi informatici sono stati bloccati e molti servizi digitali, tra cui Infostud, sono irraggiungibili. L’ateneo sta lavorando per ripristinare le funzioni e capire l’entità del danno. Al momento non ci sono dettagli sulle eventuali richieste dei cybercriminali.

Roma, 2 febbraio 2026 – Un attacco informatico di tipo ransomware ha colpito l’ Università La Sapienza di Roma, causando il blocco di diversi sistemi e servizi digitali dell’ateneo. Il cyberattacco, emerso nelle ultime ore, ha compromesso l’accesso a piattaforme interne e server, rendendo necessarie operazioni straordinarie di sicurezza e ripristino. Secondo quanto si apprende, i tecnici dell’università stanno lavorando in coordinamento con gli esperti dell’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, intervenuta per supportare le attività di analisi dell’incidente e il recupero dei dati. Al momento non sono stati resi noti dettagli ufficiali sull’eventuale esfiltrazione di informazioni sensibili né sull’impatto complessivo dell’attacco sui servizi per studenti e personale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Questa mattina l'università La Sapienza di Roma ha subito un attacco hacker.

