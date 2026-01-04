Che tempo che fa salta anche oggi 4 gennaio | quando torna Fazio sul Nove

Continua la lunga pausa televisiva di Fabio Fazio: Che tempo che fa salta anche domenica 4 gennaio. Il talk show, tra i più amati e seguiti del palinsesto domenicale, non tornerà in onda prima di metà gennaio: il pubblico dovrà attendere ancora qualche settimana per rivedere il conduttore e la sua squadra di fiducia, formata da Luciana Littizzetto a Filippa Lagerbäck. Lo storico format ha salutato in modo temporaneo gli spettatori: non è la prima volta, infatti, che il famoso programma si ferma per qualche settimana, un modo per ritornare ancora più forti dopo gli strepitosi risultati in termini di ascolti. 🔗 Leggi su Dilei.it

