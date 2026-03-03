Ogni anno, alla fine di marzo, le lancette dell'orologio vengono spostate avanti di sessanta minuti, segnando il passaggio dall'inverno all'estate. Questo cambiamento, che avviene di notte, fa sì che i tramonti siano più lunghi e permette di sfruttare meglio le ore di luce. È un'operazione che interessa milioni di persone e che avviene sempre nello stesso periodo.

C ’è un sabato sera alla fine di marzo che, ogni anno, torna a rubarci un’ora di sonno, restituendocela sotto forma di tramonti più lunghi. È il consueto passaggio dall’ora solare all’ora legale che nel 2026 arriverà con un leggero anticipo sul calendario: le lancette, infatti, si sposteranno dalle 2:00 alle 3:00 del mattino la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Ora legale: quali sono gli effetti positivi sulla nostra salute X Quando torna l’ora legale nel 2026. Il cambio dell’ora non è solo un semplice spostamento delle lancette dell’orologio, ma è il segnale psicologico che l’inverno è davvero alle spalle. È quel momento in cui le giornate smettono di “chiudersi” all’ora della merenda e la luce naturale inizia a stiracchiarsi, regalando pomeriggi più lunghi che sanno già d’estate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Un salto di sessanta minuti che segna il confine tra inverno ed estate: quando fare il cambio dell'ora e tutti i vantaggi

