Calciomercato Milan Moretto spiega su Onstein | La volontà di andare al Barcellona ha fatto la differenza

Nel suo ultimo intervento su YouTube, Fabrizio Romano ha ospitato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, che ha analizzato la trattativa per Onstein. Durante la video intervista, Moretto ha sottolineato come la volontà del giocatore di trasferirsi al Barcellona abbia rappresentato un fattore determinante nella conclusione dell’affare. Questa scelta ha influenzato le dinamiche del mercato e le strategie del Milan in questa sessione di calciomercato.

Arrivano altre novità dallo stesso Matteo Moretto sulla trattativa tra Genk e Barcellona per Juwensley Onstein, difensore classe 2007 che sembrava a un passo dal Milan, ma che ieri è saltato al momento dei documenti. Ne ha parlato Moretto nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ecco le sue parole. "Onstein, giovanissimo difensore della seconda squadra del Genk, sembrava vicino al Milan che però non trovato l'accordo definitivo. L'operazione si è fermata ai dettagli finali, alla parte della documentazione. Il Milan ha deciso così di non proseguire la trattativa".

