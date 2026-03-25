L'ex calciatore che ha indossato la maglia del Milan ha commentato la rosa attuale del club, sottolineando la necessità di un attaccante centrale. Ha inoltre parlato di un attuale giocatore, ritenendolo in grado di incidere sulla squadra. Infine, ha espresso una sua opinione riguardo alla corsa allo scudetto, senza entrare in dettagli.

Christian Panucci, ex calciatore che ha vestito la casacca del Milan dal 1993 al 1997, è stato intervistato dai microfoni di Tuttosport a margine della tappa italiana del Legends Trophy di Padel. L'ex rossonero ha voluto toccare diversi temi: dagli spareggi della Nazionale di Gattuso fino alla lotta scudetto, passando anche per Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: Su Gattuso: "Sono un po’ in ansia per lui, perché è un amico, so quanto ci tiene, so che sta dando l’anima per questa Nazionale; ma sono fiducioso, ce la faremo» Sullo scudetto: «È chiaro che gli anni precedenti ci portano a dire che anche quest’anno l’Inter potrebbe non farcela, però forse le esperienze negative delle stagioni precedenti daranno qualcosa di più a tutti, anche a Chivu. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panucci: “Al Milan serve un vero nove. Leao? Può fare la differenza. Sullo scudetto dico…”

Articoli correlati

Milan, se vuoi vendere Leao occhio poi al sostituto: serve un vero big per AllegriDopo la sconfitta pesante per il campionato contro la Lazio è Leao il giocatore finito sotto il mirino della critica soprattutto per il suo modo di...

Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così»En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca,...

Una raccolta di contenuti su Panucci Al Milan serve un vero nove...

Discussioni sull' argomento 23 marzo 1994, il Milan in 10 strapazza il Monaco. Baresi e Costacurta fuori per la finalissima; Panucci sul Milan: Manca un grande difensore per competere.

Panucci: Juventus-Milan gara povera tecnicamente, ma i rossoneri meriavano di piùPresente negli studi di Pressing, l’ex difensore del Milan e della Nazionale, Christian Panucci, ha analizzato il pareggio a reti inviolate tra i rossoneri e la Juventus: Ai punti avrebbe meritato il ... tuttomercatoweb.com

Panucci contro De Winter: Vuoi giocare nel Milan? Allora non si può marcare Hojlund così...Il Milan esce sconfitto dalla prima semifinale di questa Supercoppa Italiana: vince 2-0 il Napoli di Antonio Conte che ora attende la vincente di Inter-Bologna, l'altra sfida che deciderà la finalista ... calciomercato.com

Christian #Panucci sul #Milan: “Ad #Allegri manca un grande numero 9 per arrivare primo e vincere lo Scudetto. Davanti a gennaio hanno preso #Fullkrug e hanno 70M in panchina. Forse hanno fatto qualche errorino sul mercato…Meglio prendere uno forte c x.com

Con le immagini di Roma ancora negli occhi, sono in viaggio verso Bari. Ci vediamo stasera e domani, Palaflorio SOLD OUT Ph Roberto Panucci Friends and Partners - Concerti ed eventi RTL 102.5 Sicily by Car LAMA Optical Caffè Toraldo - facebook.com facebook