Il Milan si prepara a valutare il futuro di Leao, con voci che circolano su una possibile cessione. Se il club decide di vendere l’attaccante, dovrà trovare un sostituto di alto livello, in grado di rispondere alle richieste di Allegri. Al momento, non ci sono annunci ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a crescere nel mondo del calciomercato.

Dopo la sconfitta pesante per il campionato contro la Lazio è Leao il giocatore finito sotto il mirino della critica soprattutto per il suo modo di lasciare il campo nel secondo tempo. Sostituito da Allegri, il portoghese non ha preso bene la decisione lamentandosi per i mancati passaggi di Pulisic, uscendo camminando quando il Milan stava perdendo e rifiutando due volte l'abbraccio del suo allenatore. Tutto questo condito da una prestazione non brillante di Rafa. Come abbiamo scritto ieri noi di Pianeta Milan iniziano ad esserci delle discussioni interne riguardo il futuro del numero 10. Discussioni e dubbi confermati praticamente da tutti i quotidiani sportivi italiani usciti nelle edicole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, se vuoi vendere Leao occhio poi al sostituto: serve un vero big per Allegri

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