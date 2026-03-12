Nuovi modi di abitare il paesaggio | nel Parco Paduli nasce la scuola di Agritettura

Nel Parco Paduli, tra San Cassiano e Botrugno, viene inaugurata una scuola chiamata Agritettura – Abitare, coltivare, costruire. Si tratta di un cantiere-scuola che unisce le pratiche dell’agricoltura e dell’architettura per esplorare nuovi modi di vivere il paesaggio. L’iniziativa coinvolge studenti e professionisti che lavorano insieme in un ambiente che combina attività agricole e progettazioni architettoniche.

Un cantiere di formazione in cui si fondono e integrano design, artigianato e cultura vernacolare per sviluppare modelli di rigenerazione ecologica, sociale e culturale La Scuola di Agritettura è una scuola-cantiere radicata nel territorio che considera il paesaggio come bene comune, ambiente vivo e luogo di apprendimento, e promuove una progettazione fondata sulla ricerca situata, sull’esperienza diretta e sulla valorizzazione dei saperi locali, materiali e immateriali.Integra agricoltura, architettura, design e pratiche artigianali per sviluppare modelli di abitare sostenibili, inclusivi e multi-specie, capaci di rigenerare ecosistemi, comunità e patrimoni rurali attraverso l’uso consapevole dei materiali, la bioedilizia e la coprogettazione con le comunità locali. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

