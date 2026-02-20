Pioppo da abbattere | il 25 febbraio chiude un tratto della ciclabile Rivabella-Vercurago

Lo rende noto il Comune di Lecco precisando che: “I difetti riscontrati risultano connessi a una sostanziale riduzione del fattore di sicurezza dell’albero e non sono mitigabili tramite l’applicazione di specifiche cure. Il pioppo sarà poi sostituito con un nuovo esemplare”. LeccoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Nuovo record con 470.500 euro raccolti: Lecco sempre più capitale della ricerca Telethon Ponte di Brivio chiuso? Il sindaco di Imbersago: "Salite sul traghetto di Leonardo" Pratobuscante, "il bando per la gestione non c'è. E la Sagra delle Sagre?"🔗 Leggi su Leccotoday.it

Argomenti discussi: Morte Francesca Ianni, era malato il pioppo che la uccise ma la patologia (carie bianca) non fu diagnosticata; Muore schiacciata da un pioppo: L’albero era malato, bastava un controllo per rimuoverlo.

Muore schiacciata da un pioppo: L’albero era malato, bastava un controllo per rimuoverloL'albero che ha schiacciato e ucciso Francesca Ianni era malato, ma non aveva mai ricevuto diagnosi: Il fungo aveva compromesso la stabilità dell'albero ... fanpage.it

Morte Francesca Ianni, era malato il pioppo che la uccise ma la patologia («carie bianca») non fu diagnosticataLe carte della Procura svelano dettagli e retroscena della vicenda che, oltre alla morte di Ianni, ha portato al ricovero per lesioni gravi di A.A., l’amica che era sulla panchina con la vittima. roma.corriere.it