Pallanuoto i convocati dell’Italia per la World Cup | lista e avversari verso le Finals

L’Italia della pallanuoto ha annunciato i nomi dei giocatori convocati per la prossima World Cup. La squadra si prepara alle Finali, con le partite in programma contro varie nazionali. La Serie A1 si fermerà per una settimana, permettendo alla Nazionale di concentrarsi sugli impegni internazionali. La competizione si svolge in un momento di pausa del campionato italiano.

La SerieA1 si fermerà per una settimana per lasciare spazio alla Nazionale italiana. La sosta dopo la settima giornata di regular season servirà a raccogliere idee e forze, ma anche per capire quale sarà il destino del Settebello. Infatti, sono in programma le qualificazioni della World Cup 2026. Il raduno è previsto al Centro Federale Felice Scandone di Napoli da domenica 29 marzo a venerdì 3 aprile. Oggi sono arrivati i 23 convocati del Ct Sandro Campagna. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

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