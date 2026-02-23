pallanuoto il settebello pesca un girone di ferro in world cup

Sono stati sorteggiati i gironi di qualificazione della Division 1 nella World Cup 2026 di pallanuoto maschile: l’Italia ha pescato un girone di ferro nel turno propedeutico alle Finals, che si svolgerà dal 6 al 12 aprile ad Alessandropoli (Grecia). Il Settebello, infatti, è stato inserito nel Gruppo B assieme a Spagna, Croazia e Stati Uniti, mentre nel Gruppo A sono finite Serbia, Paesi Bassi, Ungheria e Grecia: al termine della competizione le prime cinque classificate staccheranno il pass per le Finals. L’ultimo atto della competizione si svolgerà dal 20 al 26 luglio a Sydney (Australia), ed oltre alla Nazionale ospitante ed alle qualificate dalla Division 1, saranno della partita anche le due squadre che supereranno le eliminatorie della Division 2. 🔗 Leggi su Oasport.it

Europei di Pallanuoto, il Settebello batte la Slovacchia: è primo con sei punti nel girone DL’Italia di pallanuoto maschile conquista la seconda vittoria agli Europei di Belgrado, battendo la Slovacchia 17-12.

LIVE Italia-Romania 20-6, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello vince e conquista il primato del gironeSegui la diretta della partita tra Italia e Romania, valida agli Europei di pallanuoto 2026.

