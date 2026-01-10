Lazio Cancellieri verso il Brentford | le cifre e i dettagli | CMIT

Matteo Cancellieri, giovane talento della Lazio classe 2002, potrebbe trasferirsi al Brentford durante la sessione di mercato invernale. La trattativa è in fase avanzata e potrebbe rappresentare un’opportunità importante per entrambe le parti. In questo articolo vengono analizzate le cifre e i dettagli relativi alla possibile operazione, offrendo uno sguardo obiettivo sulla situazione.

Matteo Cancellieri potrebbe essere il terzo giocatore della Lazio a salutare la squadra capitolina durante la sessione di mercato invernale con il Brentford che è sulla punta classe 2002. Lazio, Cancellieri verso il Brentford (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la punta della Lazio potrebbe trasferirsi in Inghilterra per una somma intorno ai 25 milioni di euro. Per la Lazio potrebbe essere la terza cessione di gennaio dopo le partenze di Castellanos, destinazione West Ham e Guendouzi, passato al Fenerbahce. Una sessione di trattative che potrebbe portare la squadra capitolina a cambiare radicalmente la rosa a disposizione di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio, Cancellieri verso il Brentford: le cifre e i dettagli | CM.IT Leggi anche: Marusic Lazio, ufficiale il rinnovo di contratto: c’è la firma! Cifre e dettagli Leggi anche: Miretti Lazio, la Juventus ha già fissato il prezzo: a gennaio non verrà ceduto per cifre inferiori a questa! Tutti i dettagli Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Lazio, Guendouzi si avvicina al Fenerbahçe; Lazio, non solo Taylor: a centrocampo proposto anche Mandragora; Lazio, intreccio con Madrid: Guendouzi all’Atletico per arrivare a Raspadori; Calciomercato Lazio, Cancellieri può partire: Brentford in pressing. Lazio, Cancellieri verso il Brentford: le cifre e i dettagli | CM.IT - Matteo Cancellieri potrebbe essere il terzo giocatore della Lazio a salutare la squadra capitolina durante la sessione di mercato invernale con il Brentford che è sulla punta classe 2002. calciomercato.it

