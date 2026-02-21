Le big italiane pazze di Castro il Bologna fissa il prezzo | CM

Santiago Castro ha segnato un gol decisivo contro il Brann, portando il Bologna alla vittoria nella partita di andata degli spareggi di Europa League. La sua rete ha permesso ai rossoblù di avvicinarsi agli ottavi di finale. La squadra emiliana ora si prepara alla trasferta con fiducia, mentre il club ha fissato un prezzo elevato per il suo eventuale trasferimento. La prossima sfida si avvicina e il valore del giocatore continua a salire.

Grazie alla sua rete messa a segno contro il Brann, Santiago Castro ha permesso al Bologna di vincere la partita di andata degli spareggi di Europa League facendo un passo verso la conquista degli ottavi di finale. Il Bologna ha fissato il prezzo di Castro (Ansa Foto) – calciomercato.it La punta argentina aveva messo a segno anche il gol decisivo per il successo in casa del Torino regalando il successo ai suoi. Un’ottima stagione quella di Santiago Castro a Bologna con i rossoblu che dovranno fate i conti con l’assalto di diverse big in vista della prossima estate. Classe 2004, Castro è uno dei migliori centravanti del campionato italiano e per lui potrebbero arrivare diverse offerte non appena terminata questa Serie A.🔗 Leggi su Calciomercato.it

