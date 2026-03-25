Nel centro di Firenze, il palazzo di via Cavour, storica residenza dei Medici e successivamente dei Riccardi, è stato sottoposto a un intervento di restauro conservativo che si è recentemente concluso. L'edificio torna visibile nella sua integrità, valorizzando le caratteristiche architettoniche originali e garantendo la tutela dell’immobile per il futuro. L’intervento si inserisce in un progetto di conservazione di beni storici nella città.

Nel cuore di Firenze, il palazzo di via Cavour che fu la prima residenza dei Medici e poi dimora dei Riccardi torna a raccontare la propria storia grazie a un importante intervento di restauro conservativo. Proprio oggi, 25 marzo, giorno del Capodanno Fiorentino, nel Salone Carlo VIII di Palazzo Medici Riccardi si è tenuto il convegno “Il restauro conservativo delle facciate di Palazzo Medici Riccardi. Un cantiere sperimentale (2022-2025)”, occasione per fare il punto su un progetto concluso alla fine del 2025 e considerato già un modello virtuoso. Oggi il complesso, di proprietà della Città Metropolitana di Firenze, ospita il museo omonimo, la Prefettura e due importanti biblioteche cittadine, la Moreniana e la Riccardiana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Palazzo Medici Riccardi, completato il restauro. Un modello per il futuro della conservazione

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