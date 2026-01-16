Sora irregolarità amministrative Sanzionato il gestore di un' attività commerciale

Il 15 gennaio, a Sora, si è svolta un'operazione di verifica amministrativa che ha portato alla sanzione del gestore di un’attività commerciale a causa di irregolarità amministrative. L’intervento, volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, si inserisce nelle attività di controllo svolte dalle autorità locali per tutelare la legalità nel settore commerciale. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle motivazioni specifiche del provvedimento.

Un imponente dispositivo di sicurezza ha interessato nella giornata di ieri, 15 gennaio, la città di Sora. In attuazione delle direttive emerse in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Frosinone ha disposto un servizio straordinario di controllo del territorio "ad alto impatto". L'operazione ha visto una massiccia sinergia tra le forze dell'ordine: in campo gli agenti della Polizia di Stato – supportati dagli equipaggi specializzati del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e dalle Unità Cinofile – affiancati dai militari dell'Arma dei Carabinieri, dalle pattuglie della Guardia di Finanza e dagli agenti della Polizia Locale.

