Alba Parietti ha aperto le porte della sua casa a Roma. La showgirl mostra una stanza con una vasca da bagno in camera da letto e un living open space con coperte tigrate. Tra i quadri appesi, spiccano pezzi preziosi del nonno. La sua vita privata si mescola con dettagli di stile che raccontano chi è davvero.

Volto iconico della televisione italiana, Alba Parietti è da oltre trent’anni una protagonista costante del piccolo schermo. Showgirl, conduttrice, opinionista e scrittrice, ha attraversato generazioni di tv reinventandosi più volte. Sui social ha mostrato la sua bellissima casa a Roma, dove ironizza: «Nulla da rubare e rivendere, solo tanti quadri di mio nonno». Alba Parietti, chi è Nata a Torino il 2 luglio 1961, Alba Parietti dopo il diploma al liceo artistico muove i primi passi nel mondo del lavoro in uno studio di architettura, prima di esordire in radio. La svolta arriva con i concorsi di bellezza: nel 1978 partecipa a Miss Italia e l’anno successivo viene scelta per rappresentare l’Italia a Miss Universo, rinunciando però alla finale perché già richiesta dalla televisione. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Alba Parietti, la casa a Roma: la vasca in camera da letto, il living open space (con le coperte tigrate) e i quadri preziosi del nonno

