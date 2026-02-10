Alba Parietti la casa a Roma | la vasca in camera da letto il living open space con le coperte tigrate e i quadri preziosi del nonno

Da leggo.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alba Parietti ha aperto le porte della sua casa a Roma. La showgirl mostra una stanza con una vasca da bagno in camera da letto e un living open space con coperte tigrate. Tra i quadri appesi, spiccano pezzi preziosi del nonno. La sua vita privata si mescola con dettagli di stile che raccontano chi è davvero.

Volto iconico della televisione italiana, Alba Parietti è da oltre trent’anni una protagonista costante del piccolo schermo. Showgirl, conduttrice, opinionista e scrittrice, ha attraversato generazioni di tv reinventandosi più volte. Sui social ha mostrato la sua bellissima casa a Roma, dove ironizza: «Nulla da rubare e rivendere, solo tanti quadri di mio nonno». Alba Parietti, chi è Nata a Torino il 2 luglio 1961, Alba Parietti dopo il diploma al liceo artistico muove i primi passi nel mondo del lavoro in uno studio di architettura, prima di esordire in radio. La svolta arriva con i concorsi di bellezza: nel 1978 partecipa a Miss Italia e l’anno successivo viene scelta per rappresentare l’Italia a Miss Universo, rinunciando però alla finale perché già richiesta dalla televisione. 🔗 Leggi su Leggo.it

alba parietti la casa a roma la vasca in camera da letto il living open space con le coperte tigrate e i quadri preziosi del nonno

© Leggo.it - Alba Parietti, la casa a Roma: la vasca in camera da letto, il living open space (con le coperte tigrate) e i quadri preziosi del nonno

Approfondimenti su Alba Parietti

Giulia Salemi, la casa "total white" con Pierpaolo Pretelli: il pianoforte in salone, la cameretta di Kian e la camera da letto

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli condividono una casa in stile

Thais Wiggers, la casa a Milano: il furto, la cucina total white, il living moderno, le luci in camera e il salotto ampio

Thais Wiggers torna a parlare in tv.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Alba Parietti

Argomenti discussi: Alba Parietti: Sarò inviata a Sanremo per la Vita in Diretta con la poltrona che mi porto da casa; Alba Parietti, cantanti e musicisti: tutti i torinesi al Festival di Sanremo 2026; Tutto sul format social di Claudio e Federica Lippi, una coppia padre-figlia alla conquista del web; Thais Wiggers, la casa a Milano: il furto, la cucina total white, il living moderno, le luci in camera e il salotto ampio.

alba parietti la casaAlba Parietti contro Alfonso Signorini: Mancanza di rispetto, il retroscena sui numerosi litigi – VIDEOAlba Parietti interviene sul caso Signorini-Corona nel podcast di Riccardo Bocca e racconta liti, delusioni e critiche al giornalista: Avrei fatto silenzio, punto e basta. gay.it

alba parietti la casaAlba Parietti rompe il silenzio e sorprende tutti su SignoriniAlba Parietti: Ho detto le peggio cose a SignoriniScontro e legameNel podcast Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca, Alba Parietti ha ripercorso il rappo ... assodigitale.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.