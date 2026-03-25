Pagelle slalom maschile Lillehammer 2026 | Haugan di forza Meillard si addormenta Sala e Vinatzer non brillano

Il 25 marzo si sono disputate le prove di slalom maschile a Lillehammer, con protagonisti diversi nelle due manches. Haugan ha concluso con il voto di 9.5, grazie a una prestazione eccellente nella seconda manche dopo una prima parte meno convincente. Meillard non ha mostrato particolare brillantezza, mentre Sala e Vinatzer non sono riusciti a distinguersi durante l'evento.

PAGELLE SLALOM MASCHILE HAFJELL. Mercoledì 25 marzo TIMON HAUGAN 9.5: dopo una prima manche nella quale non aveva impressionato, nella seconda domina. Sbaglia subito ma con estrema potenza è in grado di fare il vuoto. Risale fino al primo posto e vince con pieno merito. Interpreta come nessuno la seconda manche e completa l’opera. Chiude la stagione nel migliore dei modi. LOIC MEILLARD 7: media tra il 10 della prima manche e il 4 della seconda. Crolla inspiegabile. Lo svizzero nella discesa inaugurale vola sulla neve di Hafjell e fa il vuoto. Nella seconda, invece, tutto il contrario. Lento, titubante, del tutto inefficace. Perde ben oltre un secondo nel confronto diretto con Haugan e chiude a 44 centesimi di distacco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pagelle slalom maschile Lillehammer 2026: Haugan di forza, Meillard si addormenta, Sala e Vinatzer non brillano Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: al comando Meillard. Sala e Vinatzer nelle retrovieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Loic Meillard comanda lo slalom di Lillehammer. Manche deludente per Sala e VinatzerUn eccellente Loic Meillard ha chiuso al comando la prima manche dello slalom maschile valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino... Una selezione di notizie su Pagelle slalom maschile Lillehammer... Discussioni sull' argomento LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Pinheiro Braathen vince gara e Coppa, Odermatt costretto ad abdicare; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari gigante femminile e slalom maschile Lillehammer, startlist, streaming. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: trionfo norvegese. Haugan vince la gara. McGrath trionfa nella coppa di specialitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 14:27 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Cdm: l'ultimo slalom a Haugan, la coppa a McGrathAlle Finali di Lillehammer l'ultimo slalom speciale ed ultima gara della stagione é andato al norvegese Timon Haugan, 30 anni e sesto successo in carriera. Dietro di lui lo svizzero Loic Meillard ed i ... sport.quotidiano.net Rimane in bilico anche la Coppa di Slalom maschile! Sulle nevi “salate” di Hafjell comanda Loic Meillard con l’ampio margine di 67 centesimi su Henrik Kristoffersen e di +0,79 su Timon Haugan, con Clement Noël 4° a +1”03. Pinheiro Braathen, dopo aver vint - facebook.com facebook