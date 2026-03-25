LIVE Sci alpino slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA | al comando Meillard Sala e Vinatzer nelle retrovie

Durante la gara di slalom maschile a Lillehammer, il concorrente con il miglior tempo è al momento Meillard, seguito da altri atleti che si trovano nelle posizioni successive. Tra i partecipanti, Sala e Vinatzer si trovano più indietro rispetto ai primi. La competizione è in corso e la diretta continua a mostrare gli aggiornamenti sui tempi e le posizioni dei vari atleti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 11:25 Per il momento è tutto con la DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Lillehammer. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire insieme a noi la prima manche e vi diamo appuntamento alle 13.30 per vivere insieme la seconda parte di gara. A più tardi 11:23 La classifica della prima manche dello slalom speciale 1 Loic Meillard SUI 57.92 2 Henrik Kristoffersen NOR +0.67 3 Timon Haugan NOR +0.79 4 Clement Noel FRA +1.03 5 Lucas Pinheiro Braathen BRA +1.15 6 Atle Lie McGrath NOR +1.65 7 Michael Matt AUT +1.72 8 Eduard Hallberg FIN +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: al comando Meillard. Sala e Vinatzer nelle retrovie Articoli correlati LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine. Vinatzer non riesce a riprendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: Meillard al comando, si avvicina il momento di Vinatzer Una raccolta di contenuti su Sci alpino Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: DIRETTA: Trocker in top10 col miglior tempo di manche! Shiffrin domina e ipoteca la Coppa del Mondo generale; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; Shiffrin vince slalom Lillehammer. Trocker 9^; RECAP! Shiffrin vince, Aicher seconda: che lotta per la generale. LIVE Sci alpino, slalom maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Meillard guida con margine. Vinatzer non riesce a riprendersiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30 11:19 Il leader della classifica ... oasport.it LIVE Sci alpino, gigante femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Anna Trocker dà ancora spettacolo! Finale thrilling tra Aicher e Shiffrin, si decide tutto alle 12.30CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30 10.19 Per il momento è tutto ... oasport.it Cala il sipario sulla stagione dello sci alpino: ecco tutti gli appuntamenti invernali di oggi Segui le gare LIVE su discovery+ ed HBO - facebook.com facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com